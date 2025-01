Nicolás Saavedra arribó a la pasada gala de los Premios Caleuche acompañado por su nueva pareja, de nombre Francisca. El actor confesó estar feliz con la relación, que lleva poco más de un año.

El artista conversó al respecto con ADN, entregando algunos detalles respecto a este aspecto de su vida.

“Súper contento. ¿Qué te voy a decir? Súper contento. Uno tiene que vivir la vida porque yo soy igual que tú, igual que la gente que está en su casa. Yo tengo derecho a rehacer mi vida. La gente, no sé, somos todos iguales porque a todos nos pasan cosas”, indicó.

En la instancia, Saavedra descartó realizar declaraciones sobre su exesposa, Mónica Godoy, de quien se separó en 2022: “Hace tres años que me separé. En tres años no he hablado de ella ni de nuestra separación. No lo voy a hacer ahora”.

De hecho, el pasado martes, Godoy había presentado a su nueva pareja, en una publicación que realizó en redes sociales.

“Yo tampoco sé. Pero sí sé que vamos por más años respondiéndote: Adónde vamos?”, indicó en aquel momento.

Hay que señalar que Nicolás Saavedra llegó a los Premios Caleuche entre los nominados a ‘Mejor Actor de Soporte en Teleseries’, por su rol en Secretos de Familia.

“Disfruté mucho ese trabajo, el personaje, disfruté mucho esa teleserie, tuve muy buenos compañeros alrededor, a los cuales le agradezco mucho, porque uno sin los demás hace bien poco, es un trabajo colectivo en la interpretación y la actuación”, indicó en una entrevista a Página 7.

“La verdad, creo que se hizo un buen trabajo, pero lo hicimos hace tanto tiempo, que es algo que no tenía en mis registros. Yo estoy contento, disfruté mucho ese trabajo”, agregó.