María Luisa Godoy, animadora de "Buenos días a todos", reveló en diciembre pasado que se sometió a una biopsia por cáncer de piel. Aunque los rumores de su salida del matinal comenzaron antes, se confirmó con la llegada de Monserrat Álvarez en marzo. Sin embargo, TVN anunció que Godoy no se despedirá del todo, ya que se unirá al programa cultural Chile Conectado en marzo. Emocionada por esta nueva oportunidad, la periodista estará junto a Simón Oliveros y Jorge Hevia los sábados en TVN y TV Chile.

Fue a mediados de diciembre pasado que la animadora de “Buenos días a todos”, María Luisa Godoy, reveló que se sometió a una biopsia luego de que se le detectara cáncer de piel.

No obstante, mucho antes los rumores de su salida del programa habían comenzado a su surgir, lo que se terminó confirmando cuando se oficializó la llegada de Monserrat Álvarez al matinal en marzo, durante el Festival del Huaso de Olmué.

Con ello, se terminó por confirmar la salida de Godoy del programa, con el fin de enfocarse en su salud, no obstante, ahora TVN reveló que la exanimadora del Festival de Viña no se despedirá del todo de la estación televisiva.

En un comunicado, el canal anunció que la periodista se unirá al programa cultural Chile Conectado, que se estrenará en marzo.

“Estoy muy contenta de ingresar al equipo de Chile Conectado porque creo que es muy bonito lo que se está trabajando y lo que se está haciendo de la mano de mi querido amigo Simón (Oliveros)”, dijo María Luisa Godoy.

A lo que sumó: “No puedo adelantar nada, va a ser muy lindo porque es un programa de la mano de la gente. Yo hace rato que quería hacer muchas más cosas en terreno, siempre he dicho que es algo que me entretiene y me apasiona mucho“.

Tal como detalló el canal, Godoy se unirá al equipo conformado por Simón Oliveros y Jorge Hevia, el que se emitirá los sábados por la señal abierta de TVN y por la internacional, TV Chile, a partir de marzo.