En el segundo episodio de "Te Invito", conducido por Rodrigo Sepúlveda de Mega, la humorista Patricia Cofré recordó sus famosos "15 segundos" en "Morandé con Compañía". En una charla también con Teresita Reyes, ambas artistas hablaron sobre su carrera y reconocimiento. Por su parte Cofré reveló que fuera de su personaje no utiliza garabatos, siendo estricta con sus nietos al respecto. En una divertida confesión, la comediante compartió cómo maneja la situación con sus nietos, si intentan cuestionar su trabajo.

Patricia Cofré y sus “15 segundos”

En un momento del espacio, Paty Cofré se refirió a sus famosos “15 segundos”, los que se hicieron populares en el exprograma de Mega, “Morandé con Compañía”.

Aquel consistía en que la humorista contaba con un corto tiempo para desahogarse frente a los demás actores del espacio, con una serie de garabatos que eran censurados con un sonido particular.

De hecho, el pasado jueves 16 de enero, la humorista revivió su icónico momento en el estreno de “Detrás del Muro”, emitido por Chilevisión.

En aquella oportunidad la comediante de 85 años llevó a cabo un sketch en su estilo, donde se dio tiempo para bromear con Kike Morandé.

“15 segundos” fuera de su personaje

Pero respecto a sus “15 segundos”, Patricia Cofré aseguró que cuando está fuera de su personaje no dice garabatos, recalcando con “a mí no me gusta”, durante la conversación.

A esto último manifestó que en su hogar las cosas son diferentes, y en especial cuando está con sus nietos.

“A mis nietos los trato de usted. Inclusive, les digo ‘no digan palabras tontas que no vienen al caso‘”, agregó la humorista.

A ello complementó que si sus nietos les responden justificando su actuar, es categórica con su respuesta.

“‘Ay, pero ¿y usted, abuelita?‘“, ese es mi trabajo y no me lo critiquen, y se quedan callados”, confesó la comediante en conversación con Rodrigo Sepúlveda.