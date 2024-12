Esta semana la Organización del Miss Universo confirmó a través de sus redes sociales que interpondrán acciones legales contra el fotógrafo chileno, Jordi Castell, luego de sus fuertes dichos sobre la representante mexicana, María Fernanda Beltrán.

“Anda a saber tú que la mexicana se acostó con alguien (…) ¿por qué no?”, dijo el pasado 16 de noviembre el artista nacional en medio de la transmisión en vivo que realizaba CHV del certamen de belleza, donde Castell acudió como panelista invitado.

Por esta razón, la organización emitió un comunicado en sus redes sociales donde además de confirmar las acciones legales, agradeció al canal el ceder las imágenes del momento para la instancia judicial.

“La conducta del Sr. Jordi Castell no ha pasado desapercibida, La Miss Universe Organization está comprometida con defender el honor y prestigio de nuestras candidatas, alineándose con nuestros valores fundamentales. Nuestro equipo legal tomará todas las acciones necesarias para mantener la dignidad y la ética de nuestra organización en toda su extensión”, declararon en ese entonces.

Ahora el fotógrafo se refirió al anuncio, respectó al que no cedió y aseguró que no se disculpará por algo que “es claramente una ridiculez”, tildó.

“Lo que yo dije de la Miss México, si no lo entendieron como una humorada, qué pena por la gente que no tiene humor. Pero yo no voy a pedir disculpas por algo que claramente es una ridiculez“, dijo en conversación con El Filtrador.

Respecto a la acción legal, Jordi Castell dejó en claro que se está preparando para la instancia judicial: “Si esto pasa a un proceso legal, serán los profesionales quienes tendrán que hacerse cargo de la situación. Por supuesto, ya me hice asesorar y me encantaría saber hasta dónde quieren llegar“.

Sobre lo mismo, se defendió diciendo que no había manera de acusarlo de una afirmación que, según él, no existió: “Está todo hablado en un tono verbal, no estoy afirmando ni contando algo, mucho menos señalando a alguien. Pero bueno, si ellos quieren llegar hasta las últimas consecuencias, yo no tengo ningún problema“, aseguró.

Pero el fotógrafo aprovechó también la instancia para arremeter contra Raúl Rocha, uno de los representantes de la organización que había anunciado la acción legal en su contra.

“Sería bueno recoger todos los trascendidos en torno al señor Raúl Rocha… porque creo que este es un problema bien grande”, comenzó diciendo. “Lo ven en muchas actividades con la Miss Universo actual, con la Miss Dinamarca, incluso durmiendo en el mismo hotel. ¿Dónde queda la transparencia que dicen defender?”, lanzó.