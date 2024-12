En el último capítulo de “Only Fama” la periodista Mariela Sotomayor se sinceró sobre el quiebre con su hermana y los episodios de violencia que vivió con su exmarido, Francisco Salinas.

Todo se dio cuando la panelista se refería a las acusaciones de estafa contra su hermana Rafaella, sobre la que marcó distancia y aseguró no tener relación hace tiempo con ella.

“Durante los doce años que estuve casada, yo fui víctima de maltrato y de violencia física grave. Aparte de violencia psicológica y violencia verbal, viví situaciones horribles, espantosas, que yo nunca he querido comentar, porque yo nunca he querido lucrar con mi desgracia, nunca”, relató.

Y la raíz de su distanciamiento estaría en un episodio de agresión que habría sufrido de parte de su exmarido en la presencia de la tarotista. Esto se dio luego de que Mariela le confesara a Rafaella que había sido infiel y estaba en una nueva relación, lo cual esta última le reveló a Salinas, quien habría tenido un ataque de celos.

“Me escupió en la cara (…) él se acerca a mí y me golpeó brutalmente, de una forma que yo nunca voy a olvidar, porque de cada golpe que me daba, porque me pegaba en la oreja izquierda, yo me caía al suelo, y yo dije ‘este hueón me va a dejar sorda"”(sic), comenzó contando.

A lo que agregó: “Y yo veo asomarse a mi hermana por la ventana y le grito ‘ayúdame’, y ella cerró las cortinas y dejó que me pegaran. Entre los dos me insultaban”, dijo Sotomayor.

La respuesta de Francisco Salinas

Ante tal revelación, el exesposo de Mariela Sotomayor respondió en un contacto con “Que Te Lo Digo” donde negó las acusaciones en su contra.

“Fue el mismo día en que yo descubrí su infidelidad, cuando con su hermana la echamos de la casa de su hermana porque estaba haciendo escándalo y estaba medio borracha… Y después volvió a buscar su celular y yo le pasé su celular y ya teníamos el portón cerrado de la casa, para que ella no entrara”, aseguró al programa, según recogió Glamorama.

“Y ustedes vieron en el reality que habilidades físicas no tiene. Se sacó la cresta desde un portón de más de dos metros. Se cayó arriba del portón” (sic), afirmó.

Sobre lo mismo, aseguró que “la violencia verbal y sicológica siempre la ejerció ella. Ella no se controla”. Sumado a ello, el exmarido de Mariela Sotomayor aseguró que era ella misma quien se agredía.

Aquello habría ocurrido en una discusión que tuvieron cuando su hija en común era pequeña: “Ella se empieza a dar de golpes, ella sola, a puño y palma abierta en su cabeza. Ella. Y después pasó otro tema muy puntual, que yo realmente quedé sorprendido, y es que ella avanza, gritándome, y se pega un cabezazo contra la puerta del clóset, pero fue con alevosía.

“O sea, ella lo quiso hacer. Y sonó fuerte. La tomé de las muñecas, la acosté en la cama y le dije que se controlara, que nuestra hija estaba en la otra pieza”, relató Salinas.

La réplica de Mariela Sotomayor

Luego de las nuevas declaraciones de su exmarido, Mariela Sotomayor tomó sus redes sociales y cargó un registro en las últimas horas, donde insistió en su versión de los hechos, y aseguró que todo lo relatado fue “100% cierto”.

“Ese día yo pensé que era el fin de mi vida, y lo que les conté es 100% cierto (…) en este país se castiga más una infidelidad que los golpes, o a un papá que no se hace cargo de sus hijos”, aseguró.

Respecto a la situación legal que atraviesa con su expareja, la periodista aseguró que tendrá su conclusión el próximo 23 de enero cuando se enfrenten a juicio.