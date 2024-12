La actriz, Mariana Derderian, entregó una potente reflexión sobre la muerte y el proceso de duelo que vive, luego de siete meses del trágico accidente que le costó la vida a su hijo.

Hace siete meses, Pedro, de seis años, el hijo menor de la actriz, falleció producto de un incendio mientras se encontraba en su hogar junto a su familia.

Tras la tragedia, la actriz se mantuvo alejada de la vista pública, pero poco a poco comenzó a retomar su vida social, al igual que sus apariciones en redes sociales fueron más constantes.

Mariana Derderian entrega reflexión tras siete meses de la muerte de su hijo

En ese sentido, durante la jornada de este martes, Derderian habló por primera vez sobre la muerte de su hijo y abordó el proceso de duelo que vive, en su cuenta de Instagram.

“Yo quiero compartir con ustedes algo, y es que si a mí me hubiese dicho Mariana, elige, o tienes un hijo durante seis años, y este va a ser el desenlace, o no lo tienes nunca, yo hubiera elegido: ‘sí, lo quiero tener’”, partió diciendo la actriz.

“Lo hubiera elegido mil veces. Siempre lo hubiera elegido. Entonces, cuando me paro desde ese lugar y veo todo desde esa perspectiva, pienso, yo prefiero agradecer por lo que sí tuve, por esos seis años maravillosos que sí existieron, en vez de lamentarme por lo que pudo haber sido… nunca pensé que esto iba a ocurrir, la verdad”, continuó.

Luego de ello, la actriz reflexionó sobre su proceso de duelo y abordó su interés por hablar sobre la muerte.

Proceso de duelo y hablar sobre la muerte

“He tenido mucha pena, por supuesto, y voy a tener siempre, yo no creo que yo me vaya a morir sin pena, me voy a morir de luto también”, dijo.

“Pero dos cosas, tengo que ser feliz porque lo voy a honrar y porque se lo debo a mi hija y a mi familia que sí quedó, y también me lo debo a mí y tengo que hacer que esto valga la pena”, continuó diciendo.

A esto último complementó: “Cuando uno dice que valga la pena es literal, es que valga la pena, o sea que toda la pena, la tristeza, el dolor que yo he sentido, siento y sentiré, tiene que tener un valor y en ese sentido tiene que ser transformado en algo”.

Asimismo, manifestó su interés de hablar sobre la muerte, tras su dolorosa pérdida, lo cual, en tradiciones de otros países, lo realizan.

“Obviamente tengo ganas de hablar de la muerte, pero desde un lugar muy lindo, desde un lugar luminoso, quiero darle luz, porque la sociedad donde nacemos es muy responsable de cómo nosotros vivimos la muerte”, mencionó la actriz.

“Quiero reflexionar en eso porque estamos a fin de año… y quiero que sepan, que la vida es preciosa, que vale la pena y que estoy muy agradecido de lo que tuve”, dijo al finalizar.