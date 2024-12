Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Mon Laferte ha vuelto a criticar a Jaime Román, ex productor de Rojo, acusándolo de acoso durante una entrevista en Podemos Hablar, donde reveló detalles de su experiencia. Daniela Castillo, otra integrante del programa, respaldó las declaraciones de Laferte. Aseguró que aunque no presenció abusos físicos, las sospechas eran evidentes. Castillo opinó que Román manipulaba a los participantes, incluyéndola, para cumplir sus sueños artísticos. Aunque ella no vivió situaciones problemáticas con él, lamentó la posible existencia de más víctimas que no se han atrevido a hablar.