El actor nacional, Gonzalo Valenzuela, recordó un difícil episodio que vivió con un paparazzi tras la muerte de su hijo Ringo, hace 13 años. En ese momento, tal como relató el artista, un fotógrafo que lo seguía tras salir del hospital, lo terminó llevando a juicio por una supuesta agresión.

Fue en 2011, cuando se encontraba en una relación con la figura de televisión trasandina, Juana Viale, que la pareja había tenido a su primer hijo, Silvestre, y se encontraban a la espera del segundo, Ringo.

Sin embargo, todo tuvo un giro drástico el 25 de mayo de ese año, cuando la también actriz se encontraba en trabajo de parto, momento en que el bebé falleció por asfixia.

“Murió en el parto. Nosotros vivíamos en Del Viso, como a 40 minutos de Buenos Aires, y nos vinimos… fue una negligencia médica absolutamente”, dijo hace tiempo, en De Tú a Tú, Valenzuela.

Ahora, en su reciente participación en el programa “Al Piano con Lucho” de TV+, el actor recordó este episodio de su vida, el cual aseguró que “A mí no me va a dejar de doler”.

“Uno va viviendo con eso y va cambiando también, va aceptando, y el luto hay que hacerlo ¿Tú sabes lo que significa el duelo? ‘Duelo’, la palabra, viene del dolor y es dejar que te duela, permitir el dolor y eso puede ser toda tu vida”, reflexionó en la conversación con Luis Jara.

“A mí no me va a dejar de doler, pero tienes que aceptar, y ahí uno puede también empezar a mirar con distancia. Creo que la muerte es bien generosa también. La muerte se acabó, cuando se murió, se murió, se acabó y ya está, no hay que entenderlo, hay que aceptarlo. Estoy viviendo el día al día. Eso es lo que más me importa ahora, el presente, solamente el presente”, agregó.

Pero mientras todo esto ocurría, el actor chileno vivió otro duro episodio relacionado con un paparazzi.

“Cuando murió Ringo, mi hijo, yo saliendo del hospital, imagínate como venía, había un grupo de fotógrafos, y bueno, qué sé yo, paparazzi, y yo sigo andando y uno se tiró arriba del auto a sacarme una foto, él le pegó al auto“, recordó. A raíz de esto, el fotógrafo lo demandó.

Al respecto, Gonzalo Valenzuela afirmó: “Me quería sacar plata y me metió a juicio por atropello, el día que yo voy saliendo de una pena como esa”.

“Y en el juzgado fue, era ridículo, el juez le dijo ‘a ver, muéstrame la foto’. En la foto del hombre está arriba del capó y yo voy en la calle, y él se tiró, pero me quiso sacar plata igual, con el dolor más grande”, recordó.

Cabe mencionar que actualmente Valenzuela es padre de tres hijos, dos de ellos producto de su relación con Juana Viale, Silvestre y Alí, y la última es Anka, a quien tuvo junto a la actriz chilena María Gracia Omegna.