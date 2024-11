Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La final del Miss Universo 2024 vio a la representante chilena, Emilia Dides, destacar al llegar a las mejores doce, pero no logró entrar al Top 5, lo que generó descontento entre los internautas chilenos que expresaron su enojo dejando recetas en la publicación de Instagram que revelaba a las cinco semifinalistas. Figuras de la televisión como Michelle Carvalho y Constanza Picolli también expresaron su molestia, mientras que la ex representante chilena Daniela Nicolás acusó que la exclusión de Dides fue un "robo" al señalar que México y Nigeria no merecían estar en el Top 5 en detrimento de Chile y Perú.