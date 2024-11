Fue en 2008 que la actriz Bárbara Ruiz-Tagle interpretó a Leontina en la recodada teleserie de TVN, “El Señor de la Querencia”. En ese entonces la producción se posicionaba como una de las más cruentas de la televisión abierta.

Y aunque en su momento Julio Milostich reveló haber sufrido consecuencias en su vida personal debido a la interpretación del papel, ahora su compañera de elenco hizo lo mismo.

En su participación en “Todo va a estar bien” de Vía X, la actriz reveló que interpretar a la sumisa “Leontina”, le trajo fuertes consecuencias psicológicas, las que repercutieron en su salud mental y física.

“Ahí nos rayamos (…) Esa teleserie era muy exigente emocionalmente. Me da rabia decirlo, pero también puede ser eso, que había pocas herramientas y poca contención“, comenzó diciendo, primero entre risas y luego en un tono más serio.

Al respecto, la actriz de “El Señor de la Querencia” agregó: “Estábamos 10 horas al día en una sola tecla de la maldad, en la del abuso, de la violencia, y yo siempre me preguntaba cómo le explico a mi cuerpo que esto es una mentira”.

Fue esto precisamente lo que repercutió en su salud mental: “Ahí me quedó la escoba de decir ‘sí, son las ocho de la tarde, me voy a mi casa’, pero a mí no se me salía la Leontina y los gritos de José Luis (Milostich) tampoco se me iban“.

Esto provocó que la actriz tuviera pesadillas y una baja de peso: “Julio fue un tremendo compañero, porque a mí me afectaba mucho más (…) entendía muy bien”.

Consultada sobre si faltó apoyo psicológico para los actores en esta producción, Bárbara Ruiz-Tagle fue tajante: “Sí, absolutamente”.

“Todos en ese momento hubiéramos agradecido que en vez de decirnos ‘esto es una pega’ que nos hubiesen contenido más que criticado”, lanzó la actriz.

Fue tal la repercusión de la teleserie en su vida, que la artista reveló que no ha visto el remake realizado por Mega, pese a los cambios que se han hecho, esto pues “se me hace muy difícil ver algo que me hizo daño”.

No obstante, la actriz admitió que fue una decisión personal y de sus compañeros actores el no pedir ayuda o asesoramiento psicológico para enfrentar los roles.