La tarde de este jueves, Pedro Astorga reveló que sufrió un complejo accidente mientras andaba en kayak. Con un video que publicó desde urgencias explicó que se cortó un dedo.

A través de una historia de Instagram, comentó que “estoy aquí en urgencias porque me corté el dedo. Me están explicando que justo fue en un buen lugar, por suerte no me agarré nada“.

Sin embargo, aclaró que fue una herida bastante compleja, “está feo igual”, dijo mostrando el corte que se hizo en la base del pulgar.

En un video posterior, Astorga agradeció los mensajes de apoyo en redes sociales y aclaró que, si bien no fue un accidente grave, necesitará reposo.

“Les agradezco mucho la preocupación, ya estoy en la casita, está todo bien“, partió diciendo, para después señalar que necesitó puntos.

“Tengo el dedo cosido ya, fue muy profundo, no les voy a subir imágenes de eso porque es un poco grotesco. Estuvo bien profundo, yo creo que voy a tener que hacer reposo por varios días“, reveló.

Después, comentó una anécdota que le ocurrió cuando acudió a urgencias: “Algo divertido que me pasó es que, adivinen como se llamaba la persona que me curó el dedo. Se llamaba Michelle“, contó.

Recordemos que, Pedro mantiene una amistad con Michelle Carvalho, actual ganadora del reality Gran Hermano donde estuvieron juntos varios meses.