La noche de este viernes, el reality Ganar o Servir reveló a su primer semifinalista, elección que se dio por votación del público y que además causó opiniones divididas entre los participantes del programa.

Resulta que la elegida terminó siendo Oriana Marzoli, según les informó a los concursantes Karla Constant. La animadora también explicó que Marzoli pasará directo a la semifinal y hasta entonces se mantendrá como “señora”.

La venezolana-española reaccionó celebrando su triunfo: “Estoy súper nerviosa, tengo el corazón a mil. Hoy he llorado literalmente, te lo juro que estoy en shock. Mis fans son históricos. ¡Gracias!”, expresó.

Sin embargo, su victoria preliminar causó opiniones dividas en la casa, Faloon Larraguibel, por ejemplo, manifestó su descontento instantes después.

“Así es muy fácil. Hoy tengo envidia de la mala, no envidia de la sana, y soy muy sincera en decirlo. Así es muy fácil, más haciendo nada y apenas compitiendo”, reclamó.

Botota también expresó su malestar, aunque más que comentar contra Marzoli, sintió la derrota un tanto personal, “me da como una rabia y pena por mí. No me siento valorado“, dijo.

Recordemos que, la decisión de elegir a un semifinalista en base a votaciones del público fue un cambio de último momento en la dinámica de la competencia, que despertó varias quejas entre los participantes, puesto que la persona elegida pasaría a instancias finales sin más.