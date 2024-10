Oriana Marzoli y Fabio Agostini son los nuevos confirmados para Palabra de Honor, el nuevo reality de Canal 13 que será en formato de reformatorio militar. Ambos ya estuvieron juntos en programas previos como Tierra Brava y Ganar o Servir.

De hecho, Agostini fue el ganador de Tierra Brava hace algunos meses, mientras que Marzoli llegó a instancias finales en ambos programas.

Los otros confirmados para el reality hasta ahora son: Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Marcianeke, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, Mel Alcalde, Andrés Caniulef, Rubí Galusky, Sergio Rojas, Josué Bernal y Antonella Ríos.

Oriana, que es una popular figura de este tipo de programas, dijo que aceptó el nuevo desafío gracias al apoyo que le ha brindado su público chileno.

“Quiero complacerlos porque he salido con muchísimo más apoyo del público del que tenía en otros realities. Yo sé lo que valgo, he visto algunos realities que se han hecho sin mí, y no es lo mismo”, aseguró la venezolana.

Con esto, solo quedarían 7 personalidades restantes de las 20 que conformarán el nuevo reality. Se espera que algunas de ellas sean completos desconocidos, ya que semanas atrás el canal abrió un casting para el programa.

Sin embargo, a la fecha solo se han sumado conocidas figuras de la televisión chilena, como actrices, músicos y ex participantes de realities, así como personalidades de internet.