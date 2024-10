A días de dar a conocer su reparación del argentino Roberto García Moritán, Carolina ‘Pampita’ Ardohain se refirió pro primera vez al quiebre.

El fin de semana pasado, tras dar a conocer el hecho, la modelo trasandina compartió una saga de capturas de sus conversaciones vías WhatsApp con Moritán para demostrar que el quiebre se originó el 20 de septiembre. Desde entonces, no había hablado públicamente del tema.

“Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, escribió en su cuenta en Instagram.

Tras su reciente visita a Chile, Pampita regresó a Buenos Aires, donde un grupo de reporteros la esperaba. Allí, la argentina tuvo palabras para su actuar y el complejo momento que atraviesa.

Pampita: “A mí me importa mucho la verdad, siempre”

En diálogo con el programa “A la Tarde”, de América TV, y tal como recoge Página 7, la argentina dijo: “No voy a ir a ningún lado para hablar del tema, ojalá que ni ahora ni nunca. Voy a reservar todo para tratar de mantenerlo en privado”, sostuvo tras ser consultada sobre alguna eventual aparición en TV.

Sobre por qué publicó sus chats con Moritán, agregó: “A mí me gusta la verdad… A mí me importa mucho la verdad, siempre. A veces, si es necesario salir a mostrar la verdad y no queda otra, me veo en esa situación que no me gusta, pero tampoco voy a permitir que se digan cosas que no son”.

“Trato de estar lo mejor posible para mi familia y para mis hijos… Ojalá vivamos todos en paz. No vengan a mi casa, por los chicos, porque se ponen re nerviosos para entrar y para salir, es incómodo. Yo los protejo, entonces no vengan”, comentó a los periodistas.

“Espero que entiendan y termine el tema de una vez por todas, y que nos dejen a la familia acomodarnos y pasar este momento con tranquilidad”, dijo.