El programa de talentos Mi Nombre Es regresó a TVN después de casi una década con diversas imitaciones de famosos cantantes nacionales e internacionales, incluyendo al recordado Luciano Bello, personificado por Mario Benítez, imitador de Felipe Camiroaga. A pesar de generar risas entre los jueces, el doble de Luciano Bello no obtuvo los tres votos positivos necesarios, recibiendo críticas por parte de Amaya Forch y Gonzalo Valenzuela. En redes sociales, la imitación de Luciano Bello generó opiniones divididas, recordando con cariño a Camiroaga pero también cuestionando la elección del personaje para el programa.

Durante este fin de semana el programa de talentos Mi Nombre Es hizo su regreso a las pantallas de TVN tras casi una década. En el primer episodio se mostraron varias imitaciones de famosos cantantes nacionales e internacionales, sin embargo, el doble de “Luciano Bello” causó críticas divididas entre el público.

De la mano del imitador Mario Benítez (60), el recordado personaje del animador Felipe Camiroaga volvió a las pantallas del canal con su mítico traje azul con detalles rojos y su interpretación de “Rock de la Cárcel”, además de su dentadura con diente de oro.

“Estuve un poco perdido en la pandemia, pero estoy acá gracias a la Inteligencia Artificial”, bromeó en su presentación. Pese a que sacó varias carcajadas entre los jueces, el imitador no logró los tres votos positivos.

“El canto está más o menos. Mi voto es ‘no’ solo por la voz”, le señaló Amaya Forch sobre su elección.

Sin embargo, Gonzalo Valenzuela fue más categórico en su opinión: “Nos hiciste reír, parecía en un minuto como un cumpleaños infantil, estaba bueno, (pero) creo que para Mi Nombre Es, no es lo que estamos buscando porque no canta y no hay un repertorio que pueda imitar“.

En tanto, en redes sociales, los televidentes también se manifestaron ante la imitación del mítico “Luciano Bello”, donde algunos recordaron con cariño a Felipe Camiroaga, mientras otros lapidaron al programa.

DESCONOCEN A LUCIANO BELLO #MiNombreEsTVN — Marvelous missis C (@marvelousmrscam) October 1, 2024

Grande Felipe y su personaje Luciano Bello siempre te recordamos estás en el corazón de los Chilenos. #MiNombreEsTVN pic.twitter.com/HTT6YaNFm0 — Antonio Rojas (@AntonioRoj35522) October 1, 2024

Después de Luciano bello. Vendrá mi nombre es la pucherito. la cuatro dientes, willy sabor?.TVN suban el nivel, ya aburrió el programa. #MiNombreEsTVN — Guillermo (@Guillermo72S) October 1, 2024

El personaje "Luciano Bello" es correcto para un programa de humor; no para uno de imitadores @TVN #MiNombreEsTVN — Vicente Bloise (@vicenteblo) October 1, 2024

El es Luciano no Bello#MiNombreEsTVN — Mati (@matiaseduardofg) October 1, 2024