Este lunes Mauricio Medina cumplió 58 años. Ante esto, el comediante publicó un mensaje en sus redes sociales, donde aprovechó de agradecer y, también, desahogarse.

Recordar que, a fines de 2023, el humorista conocido como ‘El Indio’ sufrió la amputación de su pie.

“Hoy es un gran día, pude cumplir un año más, estoy con las personas que me valoran y poco a poco retomo mi carrera con un show que cada día crece en todo sentid. La vida poco a poco se encarga de poner las cosas donde corresponden”, inició en su mensaje.

“Me hubiese gustado celebrar con todos los que para mi son importantes, pero la vida a veces no quiere ni puede darte lo que quieres. Pocos de mi familia continúan apoyándome, también pocos son los amigos que quedaron después de mi amputación, pero los que están se han portado la raja”, agregó.

Tras aquello, el exintegrante del dúo Dinamita Show expresó agradecimientos hacia sus cercanos, en especial a su esposa.

“Todos han sido importantes en mi recuperación a mi papá que vive y a mi mamá que vive en mi recuerdo y en mi corazón. Por sobre todo a mi señora Liset que nunca dejo de tirar el carro no me abandono en ningún momento y se transformó en el pie que me falta”, relató.

“A la cual le prometo tratar de estar en todo momento para ella, la cual me enseñó el verdadero significado de las palabras amor y sacrificio. Y agradezco a todos los que en su momento preguntaron o escribieron preguntando por mi”, cerró.

Hay que señalar que en julio pasado, en entrevista con Página 7, Mauricio Medina declaró sus intenciones de irse a vivir fuera de Chile.

“Yo me iba a ir a vivir a Brasil y lamentablemente ese año que yo me iba a ir, que fue hace como dos años, murió mi mamá al tiempo, y ahí postergué todo”, explicó para el medio citado.

“Después me pasó lo de la amputación, así que aún no tengo fecha, pero tengo ganas de irme a vivir a Brasil en algún momento. Quizá cuánto más lo voy a postergar, pero me encantaría vivir en Brasil“, añadió.