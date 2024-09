Durante la década de los 90’s, la voz de Jorge Díaz llegaba todas las noches a los televisores de país como lector de noticias en Telenoche, el noticiero central de Canal 13 en la época.

Sin embargo, en el 98 el programa llegó a su fin luego de que falleciera Eleodoro Rodríguez, director de la estación televisiva, lo que llevó a que el noticiario sufriera modificaciones.

Poco tiempo después, Jorge Díaz dejó el canal por razones hasta ahora desconocidas, ya que en su reciente participación en Todo va a estar bien, reveló como se gestó su salida.

“El primero quiso reformular o refundar el canal, y creo que se equivocó profundamente (…) después llegó otro director que no supo hacer televisión y empezó una crisis económica que fue todo hacia abajo”, comenzó relatando.

A lo que continuó: “Y llegó un tercero que no quiso, él dijo ‘yo tengo a mi equipo, así que a todos ustedes voy a buscar la forma de que se vayan"”, afirmó.

En vista de esta decisión, Jorge Díaz reveló que se acercó a hablar con el director en cuestión, quien en ese momento le señaló que no quería prescindir de su trabajo, por lo que comenzó a cambiar su cargo constantemente.

Así pasó de ser integrante del departamento de prensa, a lector de noticias e incluso estuvo en la administración en prensa. Como era de esperarse, en un minuto lo llamó nuevamente el director del Canal 13 para informarle que no querían que siguiera en la estación televisiva.

“Me llama un día y me dice ‘es mejor que te vayas’. Me ofrecieron una serie de beneficios adicionales a los que estaban establecidos por contrato para que saliera”, sin embargo, el periodista no aceptó y prefirió seguir trabajando.

Pero fue ahí que comenzaron los problemas. “Estuve yendo dos semanas al canal, al patio, porque no tenía oficina, nada”, reveló. A raíz de esto, Jorge Díaz comenzó a sentirse incómodo, pues no se le designó ningún rol dentro de la estación pese a sus más de 20 años de trayectoria en el canal.

“Como yo había estado en el área dramática escribiendo telenovelas, me dijo, ‘te vamos a llevar a que asesores la escritura de guiones’ y fui a preguntar, (pero le respondían) ‘espérate, espérate"”, relató.

“Y cuando ya dos semanas tú vas al patio, simplemente, por cumplir, yo iba y cumplía mis horarios, estaba ahí, me tomaba un cafecito, esperaba, pero cuando vi que no tenía nada que hacer ahí dije, sabes qué ‘renuncio, me voy’ y me fui“, recordó.

Consultado sobre sus sentimientos al respecto, el periodista reconoció que no fue el único en ser desvinculado en esa época, lo que los llevó a un sentir colectivo de “no ser reconocidos” por su trabajo.