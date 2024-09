Una mujer en Malasia terminó brutalmente atacada por un grupo de nutrias tras salir a correr en el parque Tanjung Aru, que se encuentra en el estado de Sabah, según reportan medios internacionales.

De acuerdo con el New York Post, el director del Departamento de Vida Silvestre de Sabah, Roland Oliver Niun, dijo que las nutrias habían ingresado al parque para buscar alimento en el estanque.

“De hecho, hay una población de nutrias salvajes cerca del parque, y también vemos un cambio en el comportamiento de los animales cuando la comunidad los alimenta”, añadió.

La víctima fue trasladada a un hospital para tratar sus heridas, mientras que un equipo especialista en vida silvestre se acercó al parque para vigilar a los animales.

Niun puntualizó que las nutrias habían ingresado antes al parque sin incidentes, pero aclaró es posible cambiaran su comportamiento debido a que algunas personas se acercaban a alimentarlas.

Desde la administración del parque señalaron que reforzarán las cercas para evitar los ingresos. Además, se hizo un llamado a la comunidad de no acercarse y evitar el contacto con animales silvestres.

Este no es un caso aislado, en otros lugares del mundo también se han reportado ataques de nutrias salvajes. Por ejemplo, en 2021 un hombre en Singapur fue mordido por nutrias 26 veces en un lago.

Las nutrias en general no atacan, pero sí pueden llegar a tomar una actitud violenta. Respecto al caso Singapur, Peter Tira, portavoz del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, dijo en ese entonces que esto detona cuando se sienten amenazadas.

“Normalmente, no atacan a personas ni a animales grandes. Sin embargo, defienden su territorio si se sienten amenazadas, ya sea una amenaza real o percibida”, explicó.

Además, también depende de la especie, hay algunas nutrias que incluso pueden llegar a ser cariñosas, pero otras tienen comportamiento defensivo.

A gang of wild RAMPAGING otters has attacked a woman in a park in Sabah, Malaysia. Please be careful, placate with fish. pic.twitter.com/OwEd6H94Af

— Stone Age Herbalist (@Paracelsus1092) September 11, 2024