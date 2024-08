Durante el 2005, en la época dorada de los realitys de Canal 13, Gonzalo Egas debutaba en televisión iniciando un romance controvertido con la actriz uruguaya, Vicky Lissidini, recordados por una pelea donde Egas lanzó un balde de agua fría a la actriz mientras dormía, pero siguieron juntos luego del reality. Vicky reveló en "El Juego de la Verdad" que al principio no le parecía atractivo Egas, prefiriendo a Arturo Longton. Sin embargo, al intentar vivir juntos, la historia terminó abruptamente cuando Egas llegó con dos chicas a su casa.

Durante el 2005, en la época dorada de los realitys de Canal 13, Gonzalo Egas hacía su debut televisivo en “La Granja” donde se inició un controvertido romance con la actriz uruguaya, Vicky Lissidini.

La pareja es recordada hasta hoy por una pelea al interior del encierro, que acabó con Egas lanzándole un balde con agua fría mientras la actriz dormía. Sin embargo, tras ello, continuaron juntos, incluso después de terminado el reality.

No obstante, durante los primeros días dentro de la hacienda, la uruguaya no tenía mucho interés en Egas. Así lo reveló en el “El Juego de la Verdad” de La Metro FM.

“¿Es fácil enamorarse en un reality? ¿La necesidad tiene cara de hereje?”, le consultaron a Vicky, a lo que contestó: “Absolutamente, de todas maneras, yo de hecho cuando recién lo vi no lo encontré ni lindo a Gonzalo“, admitió.

“Encontraba guapo a Arturo (Longton)”, agregó. Sobre cómo llevó la relación con Egas, la uruguaya no dudó: “A puro beso no más. (Cuando salimos) también a puro beso, no llegamos a nada más”.

“Te lo juro, que no tengo problema en hablar de sexo, pero te digo en serio que no pasó ñeque ñeque”, dijo desatando las risas.

Sobre lo que ocurrió al dejar el reality, Vicky reveló que la relación con Gonzalo Egas terminó a solo días de que se mudaran a vivir juntos: “Se apareció en mi casa, en casa de mi madre, dijo ‘Estoy buscando a Vicky’, se apareció con unas rosas”.

“Me dijo ‘me quiero ir a vivir contigo’ y nos fuimos a vivir al departamento de él, pero a los tres días llegó con dos chicas a la casa. No creo que te acuerdes Gonzalo, pero te lo recuerdo”, catapultó sobre las razones para terminar.

Cabe mencionar que Egas conoció en 2012 a Wilma Gonzales, también dentro de otro reality, Mundos Opuestos, de donde salieron como pareja, relación que duró alrededor de cinco años.