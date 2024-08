Después de 112 capítulos, la teleserie “Secretos de familia, justicia para Sara” develó uno de los meollos de su trama: quién fue el asesino de Sara (Florencia Berner). Ayer martes, el misterio quedó resuelto: fue “Alfonsito”, personaje del actor Simón Pesutic.

En el episodio, los televidentes vieron cómo “Alfonsito” torturó a su abuelo Octavio (Francisco Reyes), y también cuando reveló que fue él quien había matado a su prima, sujeto de un vínculo enfermizo que incluso incluyó abusos.

“Esto condensa lo que significa el desarrollo de este personaje para mí y el desafío como actor de hacer esta teleserie y en el que se pone a prueba uno mismo”, comentó Pesutic (31 años) mediante un comunicado de Canal 13.

“He disfrutado mucho el viaje de ‘Secretos de familia’, y creo que no sólo lo he disfrutado, sino que también en el viaje me he ido preparando, por lo tanto, me siento conforme y seguro de lo que estoy haciendo”, agregó.

El actor contó, además, que supo desde el comienzo que él era el responsable de la muerte de Sara y de otros personajes. “Es la primera vez que grabo una teleserie donde todos los capítulos estaban escritos, y eso me sirvió mucho. Pude hacer ese viaje y eso me permitió tener una serie de herramientas para ir matizando con ellas en las grabaciones”, comentó.

Simón Pesutic y su villano “Secretos de familia”: “Ha sido uno de los mayores desafíos de mi carrera”

Pesutic confesó que “me ha encantado ser villano. Es un personaje especial, porque de un momento a otro, de sopetón, sin filtro y sin aviso, se descubre, el público no lo descubre antes ni los propios personajes de la teleserie lo descubren antes”.

“Nunca se dejó entrever que yo podía ser, así que para todos fue una gran sorpresa… Ha sido uno de los mayores desafíos de mi carrera, hacer dos personajes en uno, uno hasta el capítulo 112 y otro desde el capítulo 113 hasta el final… Y lo que viene es muy intenso”, aseguró.

“Me gustaría destacar a mi compañero de escenas, que fue Pancho Reyes. Agradezco infinitamente que me haya tocado hacer esto con él. Yo ya había trabajado con él y es un actor muy generoso, y eso cuesta encontrarlo y se valora mucho. Muy generoso porque te escucha, porque está atento y porque dialoga contigo”, dijo.

“Secretos de familia, justicia para Sara” se emite de domingo a jueves en Canal 13 después del reality show “¿Ganar o servir?” y también por Prime Video.