La ex participante y ganadora de Gran Hermano, Constanza "Cony" Capelli, ha respondido a la multa impuesta a Chilevisión (CHV) por sus declaraciones sobre el aborto durante el reality show el año pasado. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una sanción de 200 UTM para CHV, criticando que el tema se tratara de forma "banal" en horario de protección a menores. Capelli, en su momento, habló abiertamente sobre su propia experiencia de aborto en el programa, generando controversia. Ante la multa, la ex concursante se mostró firme en su postura a favor del aborto libre y seguro, rechazando las críticas sobre la falta de enfoque educativo en su testimonio.

La ganadora de Gran Hermano, Constanza “Cony” Capelli, respondió a la multa que tendrá que pagar Chilevisión (CHV) por sus dichos sobre el aborto durante la emisión del reality show el año pasado.

Recordemos que esta semana, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una sanción de 200 UTM -poco más de 13 millones de pesos- para Chilevisión (CHV) por este tema.

El fallo explica que ratifica la sanción del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), organismo que reprochó que el capítulo expusiera el tema de forma “banal” en horario de protección a menores.

“Lo reprochable, no es que se haya tocado el tema de la interrupción del embarazo en un horario de protección, sino que aquello se haya realizado sin los resguardos debidos, toda vez que en tal horario, la temática debió ser abordada desde una perspectiva educativa, que refleje, además, las distintas posturas respecto del tema, lo que, por supuesto, debe ser adaptado al público que eventualmente puede tener acceso al contenido, esto es, niños, niñas y adolescentes”, indicó la resolución.

Cabe destacar que el segmento -en vivo y sin editar- fue emitido en julio del año pasado, un domingo, entre las 15:00 y 16:00 horas. Allí, la bailarina habló del aborto tras una pregunta de su compañero de encierro de CHV, Jorge Aldoney.

“Yo estuve embarazada, pero aborté. Aborté a los tres meses porque tenía una relación muy tóxica, y yo no quería que él fuera el padre de mi hijo”, reconoció en ese entonces la jugadora.

“No era una buena relación, y creo que hubiese sido injusto para ese niño haber nacido en un ambiente de mierda (sic), donde dos personas no se soportaban”, agregó.

Cony Capelli responde tras multa

Tras enterarse de la multa a CHV por sus dichos sobre el aborto, Capelli usó sus redes sociales para referirse al tema.

En la ocasión, se refirió al cuestionamiento de que el tema no se abordó desde un punto de vista educativo.

“¿Educativo? Para mí no fue algo educativo… No debiese abordarse de ninguna otra manera que no sea la real. Verdad cruda, pero verdad”, manifestó.

Asimismo, junto con entregar su postura de apoyo al aborto libre, dijo que no estaba arrepentida en absoluta de haber hablado del tema en Gran Hermano.

“No me arrepiento para nada. Aborto libre y seguro para todas las mujeres”, escribió en su cuenta de Instagram.