Este martes los jugadores de Gran Hermano se enfrentaron en la prueba semanal para decidir quienes van al sótano o se quedan en la casa. En este contexto fue que le tocó competir a Antonia Casanova contra Manuel Napoli.

Tal como dio a conocer el canal en el capítulo de anoche, el italiano sufrió una fuerte caída, razón por la que tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital debido al golpe en el coxis que no le permitía caminar.

Aunque el momento causó gran preocupación entre sus compañeros, especialmente de Pedro Astorga y ‘Chama’ Méndez, quienes corrieron a socorrerlo, la situación fue distinta para su contrincante, Antonia, quien incluso puso en duda el accidente.

“¡Ay que chanta, mentiroso!”, se le escuchó decir a la hija de Yuyuniz Navas cuando escuchó el golpe y los gritos de su compañero. “No, me he hecho daño, me he hecho daño”, clamaba desesperado el italiano.

Una vez completada la prueba, mientras Manuel aún estaba en el suelo retorciéndose de dolor, Antonia se puso de pie a su lado y mientras lo observaba le insistía: “Mentira ¡Mentiroso!”, todo esto sin prestarle ayuda.

Tras ello el jugador italiano fue trasladado de urgencias, en tanto los demás participantes retornaban al encierro, momento en que Antonia se explayó sobre el momento: “Yo pensé que me estaba hueviando (sic) porque yo le había ganado. Yo estaba de espaldas, entonces no lo vi cuando cayó, (entonces pensé) que me estaba hueviando (sic) como que me dejó ganar”, le explicó a Chama.

Más tarde, en una conversación que tuvo en el patio con Linda Marcovich e Íñigo, Antonia confesó: “Me dio paja igual porque no pude celebrar tan bacán”, se lamentó.

“De verdad que al principio yo pensé que me estaba hueviando y me dio rabia y dije ‘se tiró al piso’, como que por eso perdió. Más encima, como es tan alaraco”, añadió la joven.

Sus palabras no pasaron desapercibidas para los televidentes, quienes criticaron su reacción.

TRAS LA CAÍDA DE MANUEL, LA ANTONIA SE BURLA DE ÉL Y LO TRATA DE CHANTA, SE LE CAYÓ LA CARETA A LA NIÑITA QUE TRATÓ DE COMPRAR A LA GENTE JUNTÁNDOSE CON MICHELLE, NO LE CREO NADA A ANTONIA🤡. #GranhermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/8s9o4Zf38s — neni🪩💌🍊 (@chuubichota) August 21, 2024

El Manuel se sacó la chucha y la Antonia lo único que atina a decir es que era chanta y mentiroso???#GranHermanochile #GranhermanoCHV pic.twitter.com/YUykQKV3oz — Joc (@joc99U) August 21, 2024

Nooo!! Ahora sí Antonia está como su mamá 🤦🤦😡😡 que rabia!!

Cómo decirle mentiroso,chanta!! A Manuel!! Pobre cabro se azotó en el cemento!! 😭#GranhermanoCHV#GranHermanochile #GHChile pic.twitter.com/IkeGAhmlqt — @anita2121 (@anita2121) August 21, 2024

increíble que la antonia no le creyera al manuel si estaba tirado en el piso del dolor que tenía, encima le decía mentiroso y otras cosas, ni una pizca de empatía tuvo #GranHermanoCHV pic.twitter.com/Pe8RgtU5RX — chocman (@cxmkv) August 21, 2024

Antonia: “ay que chanta”

Manuel: “me he hecho daño, me he hecho daño”

Antonia: “mentiroso” ANTONIA QLA ME ESTÁS WEBIANDO?? realmente estoy impactada con la reacción de esta weona #GranHermanochile #GranhermanoCHV pic.twitter.com/KEvVJ6VKBR — chihiro (@picantevic) August 21, 2024

Cabe mencionar que Manuel pudo regresar al encierro con visibles secuelas de la caída como dificultad para caminar, por ello quedó con tratamiento médico al interior de Gran Hermano. En tanto, en el capítulo en vivo, Antonia volvió a justificar su reacción en que pensó que se trataba de una broma.