Claudio Conserva fue diagnosticada con cáncer de mama a mediados de 2022. Desde ese entonces inició un extenso tratamiento contra la enfermedad, de la cual se recuperó en 2023. Su esposo, Juan Carlos ‘Pollo’ Valdivia, reveló cómo pudieron costear todo eso.

En este sentido, el también animador develó en el programa “Al Piano con Lucho” que tuvo un seguro catastrófico que cubrió gran parte de los gastos médicos.

De hecho Valdivia indicó que, tiempo antes del diagnóstico de su esposa, estuvo cerca de renunciar a este programa médico.

“Hace como 10 años atrás, para bajar el costo de la Isapre, me ofrecieron un seguro catastrófico y eran, voy a ser súper transparente, 40 lucas y me significaba bajar el plan de la Isapre. Me tomé el seguro y llevábamos 10 años”, indicó.

“Estaba que me salía del seguro catastrófico, con cobertura para los cuatro, y vino esto. Por suerte no lo hice. No hay una cultura de seguro, la gente asegura el auto, pero no asegura su vida, no asegura su salud”, agregó.

En este sentido, Pollo Valdivia detalló que aquel seguro fue clave para afrontar todo el proceso.

“¿Cachas lo que sale una enfermedad cómo esa? Más cara que la cresta. El seguro cubrió prácticamente todo lo que no alcanzaba a cubrir la Isapre y era mucha plata”, declaró.

“Porque la gente decía ‘lucraron’, no, fue ese seguro lo que nos permitió enfrentar esa cuestión con mayor tranquilidad, que la gente que no tiene los recursos, la plata y está en pelota”, concluyó.

Hay que señalar que Claudia Conserva se recuperó de la enfermedad y volvió a su trabajo en TV+, sin mayores inconvenientes.