Luego de la vorágine que dejó la pelea entre Carlyn, Manuel e Íñigo en Gran Hermano, el oriundo de Illapel, Waldo Villarroel vivió un emotivo momento que dejó llorando a todos sus compañeros.

Los jugadores tuvieron una actividad en que uno a uno debían eliminarse entre sí para conseguir una llamada telefónica con uno de sus familiares, además de otros beneficios dentro de la casa.

Fue así que varios terminaron sacando a compañeros a causa de roces dentro del encierro, sin embargo, en el momento en que ingresó Waldo al zum de Gran Hermano, las decisiones de los jugadores cambiaron.

“Me gustaría ganar, hablar con mi mamá, que a lo mejor mis compañeros no todos lo saben, pero mi mamá tiene una enfermedad grave, que es un tumor cerebral“, comenzó relatando.

“Y me gustaría saber de ella y hablar con mi familia un poco y voy a elegir a la mejor persona de la casa que yo sé que me va a entender”, dijo antes de sacar la fotografía de Miguel, quien lo apoyó en su decisión. “Yo sé que usted me va a entender”, afirmó.

En una segunda pasada por el zum, el “Huaso” agregó: “Espero que puedan entender mi situación, yo lo único que quiero es un futuro para mis padres”.

Tras este relato, los demás compañeros que faltaba sacar su fotografía se sacaron a sí mismo, con el fin de darle la oportunidad a Waldo. Así, Linda Marcovich terminó por decidir darle el premio a su compañero luego de arrancar su foto del panel.

“Esto es muy fuerte para mí, me cuesta mucho. Voy a sacar mi foto porque voy a salir y voy a estar con mis hijos, y los amo, pienso en ellos todos los días que estoy acá, pero Waldo tiene a su mamá enferma y creo que él se merece más esta llamada”, dijo la gitana antes de romper en llanto.

El momento causó gran emoción en sus compañeros, quienes corrieron a abrazarlo entre lágrimas y consternados por su historia. “Son unas grandes personas”, les dijo en modo de agradecimiento el oriundo de Illapel.