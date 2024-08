Cecilia Bolocco recordó el famoso "Boloccazo" en el Festival de Viña del año 2000, donde su vestuario le jugó una mala pasada al dejar ver de más mientras bailaba hits de Michael Jackson. La ex Miss Universo reveló que su hijo, Máximo, descubrió el incidente en Internet años más tarde.

Fue durante la edición del 2000 que la ex Miss Universo Cecilia Bolocco, quien se desempeñaba como animadora ese año, realizó una comentada presentación en el Festival de Viña.

La comunicadora bailó junto a un elenco de danza varios hits de Michael Jackson, pero hacia el final su vestuario le jugó una mala pasada y dejó ver de más.

El momento quedó en la memoria de los televidentes, quienes nombraron el percance como el “Boloccazo“.

Sobre esto habló en el más reciente episodio de Podemos Hablar, donde reveló cómo su hijo Máximo, quien nació tres años más tarde, se enteró del percance.

“Le llamó mucho la atención la televisión y siempre me dijo ‘¿Mamá, porque no vuelves a la televisión? ¿Mamá, porque no vuelves a animar el Festival de Viña?"”, comenzó contando sobre el interés de su hijo.

Fue en ese momento que el animador, JC Rodríguez, le consultó al joven si había visto los videos, momento en que Cecilia Bolocco interrumpió para confirmar: “Por supuesto, por internet, si un día llegó tarareando la canción del Festival de Viña“, dijo imitando como Máximo bailaba el ritmo.

“Yo le dije ‘¿Y eso Máximo, de dónde lo sacaste?’“, a lo que su hijo le habría respondido graciosamente imitando el recordado paso con sus brazos. “El Boloccazo”, relató desatando las risas.