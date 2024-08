La modelo y animadora argentina Vanesa Borghi celebró ocho meses de embarazo con una emotiva sesión de fotos compartida en su cuenta de Instagram, dedicando un mensaje al bebé que espera ansiosa con su pareja. En el mensaje expresó sus emociones, miedos y la transformación que implica la llegada de su hijo, aconsejando a sus seguidores a no temer y buscar apoyo en sus seres queridos.

Este fin de semana la modelo argentina Vanesa Borghi cumplió ocho meses de embarazo, momento que aprovechó para dedicarle un mensaje al pequeño que está en camino.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la también animadora de La Red compartió fotografías de una sesión de fotos donde mostró su avanzado embarazo.

“Te amamos demasiado gordito, pronto estarás con nosotros, ansiamos ver tu carita, saber cómo eres”, comenzó escribiendo. “Por mi parte también existen muchos miedos, ansiedad, incertidumbre”, agregó.

“Es otra etapa y si bien es algo que soñamos como papás, es un cambio grande en la pareja, en el trabajo, muchas veces implica soltar, tratar de no controlar todo (cosa que se me hace muy difícil) porque no se puede”, reflexionó.

A ello Vanesa Borghi aconsejó: “Sentir miedo como madre es normal, pero trata de apoyarte en familiares, amigos, recuerda que no tienes que hacerlo todo sola”, dijo a sus seguidores.

En otra fotografía compartida en la red social, la modelo afirmó que el avance de su embarazo ya comienza a generar estragos en su día a día: “A esta altura ya pesa bastante y es incómodo dormir, pero no importa, mi vida entera es este gordo rico que pronto estará entre nosotros“.