Este fin de semana, después de la fiesta de los viernes, el reality Gran Hermano vivió una de sus peleas más álgidas en lo que va de su segunda temporada. El altercado estuvo protagonizado por Michelle Carvalho y Yuyuniz Navas, además de la hija de esta última.

La discusión comenzó cuando el “Team Black” se preparaba para dormir después de la velada, momento en que la modelo brasileña se enfrentó con la profesora de Yoga, puesto que aseguró que su hija Antonia Casanova le había mentido en su cara cuando le preguntó por qué la había nominado.

“No sé qué valores tienes, pero cuando una persona te pregunta algo a la cara … Me mintió en la cara, yo no sé qué valores tiene cuando miente en la cara“, le lanzó de entrada la brasileña a la hija de Eli de Caso.

En medio de varias acusaciones de hablar a espaldas de sus compañeros, Carvalho volvió a arremeter: “¿Le dijiste a la Karina que la anduviste pelando la madrugada entera hasta las tres de la mañana? No me vengas a mentir en la cara”.

Ante la defensa de Yuyuniz de no revelar sus comentarios a las personas que nombro Michelle, pues lo consideraba “tirar mierda y veneno” (sic), la brasileña no guardó silencio y la acusó de “mitómana”, es decir, la necesidad impulsiva de mentir.

“Peló a la Daniela (Bravo), votó por la Daniela, (dijo) ‘¡Ay es que me da pena la Daniela!’ Está entera loca”, le dijo a Chama sobre la actitud de Yuyuniz con la primera eliminada del reality.

Aunque la profesora de Yoga intentó defenderse, la brasileña volvió a arremeter y en esta ocasión habló de Antonia: “Pelaste a todos y te haces amiga de todos. Ahí están los valores que le das a tu hija“, acusó a los gritos.

“¡Con mi hija no te metas! ¡Con mi hija no te metas!”, le advirtió repetidas veces Navaz, “Tienes tu vida llena de veneno” agregó, pero Carvalho no desistió.

“¿Y la tuya? ¿Quieres que te recuerde tu pasado? Quieres que te recuerde tus dichos polémicos, y por qué estás acá, y por qué estás entera ‘funada’ afuera“, le gritó la brasileña.

En ese momento, Antonia Casanova ingresó al sótano, poco después de que Camila Power le diera aviso del altercado que ocurría con su madre. Ahí la joven abocó a gritar a la modelo y espetarle insultos de grueso calibre, todo esto mientras Yuhui y Camila intentaban separarlas.

Cabe mencionar que el conflicto no pudo salir al aire este domingo debido a la contingencia por las elecciones en Venezuela, razón por la que se canceló la emisión del capítulo.