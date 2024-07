Un fuerte cruce entre los participantes se dio en el último episodio de Gran Hermano 2 a raíz de una serie de sanciones por la distribución de comida y cigarros.

“Big” identificó varias infracciones a sus reglas, entre ellas que Yuhui había entregado comida a sus compañeros del sótano, situación que está prohibida, y que Antonia -hija de Yuyuniz Navaz- junto a Linda habían ingresado más cigarros de los autorizados en sus maletas.

Luego de que Diana Bolocco desde el estudio les informara que habría sanciones, los habitantes del sótano fueron informados de que deberán nominar a un compañero que no podrá optar a la salvación, lo que desató un conflicto en medio de la pausa comercial.

El momento se tornó tan álgido que la animadora retomó el programa desde dentro de la casa, donde atestiguó el conflicto que crecía entre Alexandra ‘Chama’ Méndez, Camila Andrade y Yuyuniz Navas.

Por lo que alcanzó a ser emitido en vivo en Gran Hermano, la hija de Eli de Caso enfrentó a la pareja de Francisco Kaminski, pues no le gustó cómo la miraba: “¡Te estoy preguntando por qué me miras así y tú (Chama) haces así (señaló su cabeza)!”, le lanzó a sus compañeras.

Ante su molestia, la venezolana le contestó: “Discúlpeme, yo no voy a faltarle el respeto a una persona mayor. Si usted me quiere faltar al respeto, gríteme y tal como la otra vez, pero yo no voy a caer en su juego”, dijo encendiendo aún más la llama.

Cuando Navaz la interpeló por haber escondido los huevos, alimento que los jugadores del sótano dejaron entrever que les faltaba y tuvieron que pedir transgrediendo las reglas, Chama volvió a arremeter.

“Me molesta esta actitud. Yo no voy a hablar más nada porque yo no voy a faltarle el respeto a nadie. Disculpen me retiro, no voy a faltar el respeto a nadie ni permito que me lo falten, pero usted se merece un respeto porque usted es una persona mayor que yo“, catapultó antes de dejar la sala haciendo alusión a la edad de Yuyuniz.

Pero el conflicto en Gran Hermano estaba lejos de terminar. Luego de dejar el living, Navaz cargó contra Camila Andrade: “¿Y tú por qué me miras así?”, le insistió con evidente enojo.

Al notarlo, la ex “Caja de Pandora” prefirió restarse del conflicto y le pidió hablar en otro momento, pero Yuyuniz no cedió: “Yo te voy a hablar cuando estés más tranquila…”, alcanzó a decir antes de ser interrumpida.

“No estoy intranquila, sino que no me gustan las miraditas. Si me quieres decir algo, me lo dices a la cara, sin caritas, porque eso es un poco hipócrita“, le lanzó aludiendo al conflicto que se desató hace unos días cuando Yuhui calificó a Camila como “hipócrita” en una actividad “por lo que pasó afuera”, en referencia al fin del matrimonio de su pareja Francisco Kaminski.

A ello Andrade le respondió: “Siento que no es el momento (…) no entiendo el ataque gratuito que acabo de recibir, una cosa impresionante”, se defendió. Sin embargo, Yuyuniz la volvió a provocar diciéndole “llore… pobrecita”, nuevamente en alusión al problema ocurrido el fin de semana, donde Navaz la consoló.

Tras ello, Gran Hermano informó la sanción para Yuhui la cual consiste en vivir como y con los habitantes del sótano hasta el martes, cuando ocurra la nueva competencia por equipos.