Durante las últimas horas, Jorge Valdivia compartió una nueva declaración pública, esta vez dirigida hacia su exesposa Daniela Aránguiz.

En la misiva, que fue publicada en redes sociales por Cecilia Gutiérrez,el exfutbolista criticó los constantes comentarios que Aránguiz realiza en paneles de farándula.

“Me sorprende profundamente que aún siga siendo tema nuestra relación terminada hace ya más de 2 años. ¿Por qué ella comenta de mi vida íntima si yo nunca me he referido públicamente a sus posteriores relaciones amorosas tras el quiebre matrimonial?”, indicó el exseleccionado

“Daniela Aránguiz sobrepasó los límites de respeto y afecto, usufructuando económicamente y sin tapujos de mi imagen pública y mi vida privada con comentarios de mala fe. Rehizo su vida y la compartió con todos y nunca ha dejado de referirse a mí”, añadió.

“Espero que mi vida personal no siga siendo objeto de ataques sin sentido ni fundamento. Llamo de corazón a Daniela a que no hable más de mi vida personal. Tú hiciste tu nueva vida y yo también, todo el respeto por eso”, remató.

Jorge Valdivia contra Daniela Aránguiz

Hay que señalar que, la semana pasada, Daniela Aránguiz había dado su apoyo a Valdivia, quien atravesó por una polémica con una scort.

“Yo ya no soy quien para meterme con quien él se levanta ni se acuesta porque yo ya no pertenezco a ese ámbito de su vida. Pero sí encuentro grave que se acuse a una persona de un consumo de drogas cuando no es así, porque obviamente que me afecta a mí, porque le afecta a mis hijos”, indicó en ese entonces.

“Qué bueno que Jorge haya hecho esto y no lo hizo solamente público, sino que yo soy testigo y doy fe que ese examen a las primeras personas que se les mandó fue a las personas de mayor interés, que son parte de nuestra familia, la familia que hicimos juntos. Como para decir, el papá no está en esto y lo encuentro súper válido”, agregó.