La ex esposa de Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz, salió en defensa del ex futbolista luego de las acusaciones de la influencer y escort Natthy Chilena, quien aseguró haber tenido un encuentro con él y haberlo visto consumiendo drogas.

Tras estos dichos, el ex futbolista replicó: “Quiero desmentir categóricamente cualquier relación con esa persona a quien ni siquiera conozco. Por tanto, también es falso que ella tenga imágenes mías”.

Días después, su exesposa, con quien se encuentra en un conflicto legal tras la demanda de Maite Orsini, lo defendió y respaldó su versión.

“Yo ya no soy quien para meterme con quien él se levanta ni se acuesta porque yo ya no pertenezco a ese ámbito de su vida. Pero sí encuentro grave que se acuse a una persona de un consumo de drogas cuando no es así, porque obviamente que me afecta a mí, porque le afecta a mis hijos”, planteó durante el programa Sígueme, del jueves.

Asimismo, se refirió al test de drogas que Valdivia se hizo para desmentir las acusaciones de la escort. “Qué bueno que Jorge haya hecho esto y no lo hizo solamente público, sino que yo soy testigo y doy fe que ese examen a las primeras personas que se les mandó fue a las personas de mayor interés, que son parte de nuestra familia, la familia que hicimos juntos. Como para decir, el papá no está en esto y lo encuentro súper válido”, agregó.

Por su parte, opinó que Valdivia debería tomar acciones legales, “me encantaría que demandara a esta mujer, me encantaría. (…) Él hizo la invitación a esta mujer a que mostrara estas pruebas. La mujer no lo hizo, muy bien el primer paso que está dando, espero que el segundo paso sea tribunales”.

Por último, enfatizó en el cariño que siente por él, pese a los problemas. “Porque yo siempre he dicho, yo con Jorge podemos sacarnos los dientes peleando y las uñas, pero yo siempre lo voy a amar de diferente manera, toda la vida. Crecí con él, teníamos 19 años”, concluyó.