El pasado lunes se emitió un nuevo capítulo del reality Ganar o Servir, que mostró un complejo momento que vivió Gala Caldirola, a raíz de la amistad entre Raimundo Cerda y Oriana Marzoli.

En el inicio del programa, la modelo española había tenido una especie de romance con el Ingeniero Agrónomo, sin embargo, con el paso de los días aquello se acabó.

Esto fue aprovechado por Marzoli, quien inició una serie de coqueteos con el muchacho, situación que ha disgustado bastante a Caldirola.

En el pasado episodio se mostró el colapso de Gala al observar las insinuaciones entre ambos, por lo que rompió en llanto y debió ser consolada por sus compañeros.

Gala llora por Raimundo

“Siempre he sido muy yo misma, pero lo hacía con una intención sana. Me replanteo muchas cosas, haberme expuesto íntimamente con alguien, porque si es de una manera sana, con respeto y con alguien que da la cara contigo, te sientes bien”, indicó en su pieza.

“Me colapsé un poquito. Después de que pasa todo como ha pasado, desprotegida, me empiezo a cuestionar y me siento estúpida. Me frustré un poquito más que nada porque me sentí desprotegida. Hay ciertas cosas que como mujer me han hecho sentir mal”, añadió segundos después.

Hay que señalar que, hace un par de semanas, Cerda y Marzoli incluso se besaron durante una dinámica del espacio de Canal 13.

Aquello generó bastante incomodidad dentro del grupo, siendo Gala Caldirola la más afectada.