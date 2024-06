Durante el último capítulo de “Ganar o Servir“, la cercanía entre Rai Cerda y Oriana Marzoli ha sido evidente, situación que terminó haciendo llorar a Gala en el episodio.

Y es que la española no pudo controlar su pena al ver a Cerda y Marzoli juntos en todo momento en el patio de la casona, compartiendo abrazos, caricias, palabras y miradas coquetas.

Varios compañeros bromearon con la escena, pero Gala terminó rompiendo en llanto, por lo que entró a la casa y se dirigió a su cama.

Gala no aguantó ver a Rai coqueteando con Oriana

Una vez allá, Botota, Blue Mary, Mariela y Austin le entregaron su apoyo y contención, pues Caldirola no podía parar de llorar.

“Siento que me he expuesto (…) no es que me arrepienta de algo, pero yo he sido la que me he expuesto, pero lo hacía con una intención muy sana”, pronunció Gala entre lágrimas una vez de vuelta en el patio junto a sus compañeros.

Pangal le dijo a la española que tenía que tener en cuenta que Rai era “un niño chico”. “A lo mejor me falta leer un poco a las personas (…) no me sé manejar ahí, no estoy acostumbrada“, le respondió Gala.

Más adelante en el episodio, pudo verse incluso a Cerda dormir recostado en el pecho de Oriana, además de haberse paseado por la casona con ella en brazos, recibiendo diversos comentarios sugerentes de parte de otros participantes.