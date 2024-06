El periodista Kevin Felgueras, panelista de "Buenos días a todos" de TVN, anunció a través de redes sociales su salida del canal público después de 1.718 días de trabajo. En un extenso mensaje en Instagram, agradeció la oportunidad de cumplir su sueño de reportear política, cubrir el festival de Viña, realizar viajes presidenciales y abordar temáticas como la lucha libre y la tecnología. Afirmó que no es un adiós definitivo, sino una pausa en su camino, con planes de nuevos desafíos.

El periodista de TVN Kevin Felgueras, panelista de “Buenos días a todos”, anunció a través de redes sociales su salida del canal público.

“Partiré como lo hice en tantos despachos del Congreso. 1.718 días. Ese fue el tiempo en el que escribí mi historia en Televisión Nacional de Chile. Un canal que vi desde pequeño, con la ilusión de llegar a él algún día”, se lee en un largo texto publicado en Instagram.

“Gracias a Dios mi sueño se cumplió. Llegué a reportear política, pero siempre con ganas de más. Por este hermoso canal pude cubrir el festival de Viña, pude hacer viajes presidenciales, pude hacer un reportaje del mundo gamer, pude mostrarle a todos lo que era la lucha libre”, dijo.

“También pude empezar en el mundo de la tecnología, cumplí mi sueño de ir a CES y tantas otras cosas que, en este momento no recuerdo pero que iré recordando en el camino y que les iré diciendo. Lo de hoy no es un adiós. Es solo una pausa en mi camino. Es una pausa que tendré que asimilar con el paso de los días y que tendré que ir entendiendo con el correr del tiempo”, añadió.

“Me voy de TVN con algunos “pendientes”, pero con el sentimiento de haberlo intentado una, dos y mil veces. Las luces se apagan para mi, pero el canal seguirá brillando en todo su esplendor, con una lógica pública clara, con metas y desafíos, con equipos que dan el corazón entero. Y ahí estaré yo, nuevamente como televidente, para acompañar a la que fue mi casa”, escribió en el post.

Kevin Felgueras se va de TVN: “Tengo muchas muchas muchas cosas más que decir, pero las iré soltando a medida que mi propia mente desee”

“Gracias a todos los que estuvieron, los que están y los que estarán. Gracias a mi familia, amigos y a Dios por permitirme soñar con llegar a animar el festival de Viña. No dejaré de soñar despierto, créanme. Porque soy porfiado. Porfiadísimo. Quizás hoy no están las fuerzas, pero estarán”, comentó,.

“Se vienen nuevos desafíos. Sí. Y espero me puedan acompañar allí. Va a ser lindo, lo sé. Tengo muchas muchas muchas cosas más que decir, pero las iré soltando a medida que mi propia mente desee. Me voy como me ven. Sonriente, con los ojos llorosos y con la esperanza que algún día pueda volver a pisar los estudios de Bellavista 0990″, apuntó en otro pasaje.

“Obviamente haré una pausa en redes, pero el tecito informativo seguirá. Ya no tan temprano, pero seguiré.

Si me quieren regalar algo, suscríbanse a mi canal de YouTube, síganme en mis redes y vamos con todo”, se lee al final del mensaje.

Entre los comentarios del post, Felgueras se llenó de comentarios de cariño y apoyo. “Kevin querido! Te vamos a echar mucho de menos. Ha sido un regalo conocerte… Adorable, divertido, talentoso y muy querible. Beso enorme y estoy segura vendrán puras cosas buenas para ti”, señaló María Luisa Godoy, conductora de “Bueno días a todo”.