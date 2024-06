La noche de este lunes, una intensa competencia se vivió en “Ganar o Servir“; instancia que definió al último participante eliminado del reality de Canal 13.

Y es que, tras su reciente ingreso, Fabio Agostini debió elegir a un compañero para batirse a duelo. Quien perdiera la batalla debía abandonar el show de telerrealidad.

De manera inesperada, el español escogió a Christian Mujica para competir: “Pues que me quiero hacer dos Mujicas, ya me hice al hermano (Jhonatan) y ahora me quiero hacer al otro”, dijo al hacer su elección.

Nuevo eliminado en “Ganar o Servir“

Tal argumento detrás de la decisión de Agostini no convenció al modelo, quien demostró su sorpresa y descontento con la determinación.

“Muy cagón de su parte (sic). El ingreso de Fabio fue ‘Vengo por ti, Pangal’. No está asumiendo sus palabras. Ojalá no te salga el tiro por la culata, yo no le tengo miedo a nadie”, le respondió Christian.

Así, ambos jugadores se fueron a duelo; una intensa competencia que medía agilidad, fuerza y rapidez. Fabio y Mujica debían transportar una serie de monedas que se encontraban en la parte superior de la torre utilizada para competir.

Aunque la batalla inició a la par, el español, poco a poco, comenzó a sacarle la delantera a su rival. Agostini terminó ganando, por lo que Christian se convirtió en el nuevo eliminado de “Ganar o Servir“.

Pese a haber tenido una discusión previa, ambos jugadores se tomaron bien el resultado del duelo. “Lo que acabo de vivir es como si me hubieran tirado un jarrón de agua fría y admito que es un muy buen competidor. La verdad es que lo felicito“, manifestó el ganador.

“Fue una competencia dura y lo bueno es que me voy con el campeón de ‘Tierra Brava‘. Un gusto haber competido contigo porque eres un buen rival, no hay nada que decir”, le contestó Mujica.