Pamela Jiles estuvo la noche de este domingo en “Podemos Hablar“, donde se refirió, dentro de muchos otros temas, a Gabriel Boric, Giorgio Jackson y al Frente Amplio.

“Formé parte de la formación del Frente Amplio… Bueno, porque justamente los conozco como la palma de mi mano, y sé que Gabriel Boric, Giorgio Jackson; la dirigencia del Frente Amplio, son, por ejemplo, tremendamente machistas“, lanzó Jiles.

La política argumentó su acusación al explicar que “no dejan avanzar a ninguna mujer. Esto del feminismo del Frente Amplio es una cuestión completamente inexistente, que lo han vivido y sufrido todas las mujeres del Frente Amplio”.

Pamela Jiles arremete contra Gabriel Boric

“Boric es entendido por la opinión pública como alguien que se da volteretas. Para darse volteretas uno tiene que tener un fondo. El problema de Gabriel Boric es que no tiene ningún fondo, no tiene una ideología, no tiene una posición“, expresó la “Abuela”.

“Su única intención; su única motivación fue siempre y seguirá siendo en el futuro, el poder“, continuó Pamela Jiles.

“La nueva clase política son efectivamente como lo definió antes alguien. Los ‘cachorros de la concertación’ son bastante flojos, con tendencia a la corrupción, a implicar a parientes, a amigos, como hemos visto en el servicio público”, arremetió la diputada.

En la misma línea, Jiles se refirió al Caso Fundaciones: “No me sorprendió en lo más mínimo; pero en lo más mínimo. Me pareció evidente y me parece increíble que todavía esté, por ejemplo, en La Moneda, Miguel Crispi”.