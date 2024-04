La cantante chileno-canadiense reveló que "No me gustaría quedar embarazada, no me llama verme embarazada".

Vesta Lugg estuvo invitada al pasado capítulo del podcast Hazte Ver, de Maly Jorquiera, donde realizó una extensa reflexión en torno a la maternidad.

En este sentido, la cantante descartó de plano convertirse en madre en el futuro, asegurando que sencillamente no está en sus planes.

“Me pasa que no tengo un instinto en lo maternal con hijos que salgan de mí. Sí tengo un instinto muy maternal con mis perros y con mi equipo”, expuso

“No me gustaría quedar embarazada, no me llama verme embarazada. La experiencia de todas mis amigas que han decidido ser mamás y que han pasado por cosas positivas y negativas, las cosas negativas me llaman a no querer tomar esa decisión sobre mi cuerpo”, agregó.

Declaraciones de Vesta Lugg

Esta no es la primera vez que Vesta Lugg recalca su intención de no ser madre. En 2021 había abordado el tema en una entrevista.

“En mi feminismo, a veces se me olvida lo afortunada que soy. Tuve una mamá que dejó su trabajo para poder apoyar el trabajo y metas de mi papá. Dejó partes de ella por él. Gracias a ella tengo tanto. Tanta perspectiva”, indicó en ese entonces.

“Gracias a ella y la perspectiva que me dio puedo tomar decisiones y desde el privilegio, trabajar por mis objetivos y al mismo tiempo aplaudir a todas las mujeres que tomar la ruta que tomó ella. Poder decidir, ese es el objetivo”, añadió.