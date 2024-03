Jennifer Galvarini (Pincoya) parece haber roto cualquier relación con Jorge Aldoney, su excompañero en Gran Hermano. La situación se dio luego que el exMíster Chile diera una entrevista, donde aseguraba que no le gustaba el personaje televisivo.

“La Pincoya me cae pésimo, la Jennifer me cae la raja. Ahora la veo en redes sociales y es su personaje, la veo por la tele y es su personaje y me patea”, indicó en ese entonces.

Recientemente, en conversación con el programa de YouTube Vamo a calmarno, la actual integrante de Top Chef aseguró que continúa molesta por esas declaraciones.

“Estoy enojada con Jorge yo, me anduvo pelando. Me cayó mal. Dentro de la casa, no lo voy a negar yo peleé con todos. Yo fui protagonista y la antagonista de muchas peleas. Pero cuando yo salí de la casa, yo cerré la puerta y me olvidé”, indicó.

Asimismo, la mujer oriunda de Chiloé arremetió contra otros exmiembros de Gran Hermano que han hablado en contra de ella.

“Todo el día tienen que salir hablando huevadas (sic) de mí. De mala onda, mala clase, mala leche no más. Por último, si quieren figurar en algún medio o algún canal, háganlo por ellos”, detalló.

La intervención con un mensaje directo hacia Aldoney: “Corta tu show de pelarme, porque si no, yo también voy a empezar a hablar mal de ti y no te va a gustar. Si yo empiezo a hablar huevadas (sic) va a quedar mal parado”.

Hay que señalar que Pincoya volvió al repechaje del estelar de Chilevisión luego de unas semanas.