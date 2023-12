La ex Gran Hermano confirmó la noticia en su llegada a Chiloé luego de quedarse con el tercer lugar del reality. Hasta el momento no se ha confirmado a cuál programa llegará.

Luego de quedarse con el tercer lugar del reality Gran Hermano, Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, regresó a su hogar en la isla de Ancud, en el archipiélago de Chiloé.

“La Pinco” como la llamaban sus excompañeros de encierro, fue recibida por una horda de vecinos y amigos, además de pequeños medios de la isla. Fue en ese momento que la chilota confirmó uno de los rumores que rodeaban entre la audiencia del programa: regresará a CHV.

En su llegada fue recibida por el Radio La Isla, una emisora comunitaria del sector, quienes le consultaron al respecto: “Tengo un proyecto allá en Chilevisión. Todavía no se puede anticipar nada, pero voy a hablar con mi familia para tomar la mejor decisión”, reveló Galvarini.

Las palabras de Pincoya dejaron entrever que habría recibido más de una oferta laboral del canal, por lo que los rumores sobre su participación en la próxima temporada de Top Chef VIP o en una sección de Sabingo no hacen más que crecer, esto pese a que ella no ha confirmado a cuál espacio se integrará.

No obstante, Galvarini afirmó que pese a regresar a la televisión y de disfrutar de una nueva e inusitada fama, esta no la cambiará: “Tengo mis pies bien puestos sobre la tierra, yo no voy a cambiar”, prometió.

Jennifer regresó recién después de una semana después del final de Gran Hermano a su hogar, puesto que durante esa semana tuvo apariciones en el matinal Contigo en la mañana, además de una participación en el programa de conversación Podemos Hablar.