Aunque aún no se muestra en pantalla la eliminación de "La Fiera", esta contó en sus redes sociales que está lista para regresar al encierro después de casi un mes de descanso.

Hace unas tres semanas, la modelo y presentadora de televisión chilena, Pamela Díaz, publicó sus primeras imágenes fuera del encierro de Tierra Brava. “Hola People volví a la realidad a entrenar para ser mejor persona”, escribió en ese entonces, sin embargo, en los capítulos del programa del reality aún no se ve su eliminación.

Pese a que desde su estreno se conoció el desfase de dos semanas de Tierra Brava, luego de que fanáticos capturaran imágenes de los participantes reunidos en el aeropuerto y posteriormente “La Fiera” publicará una fotografía con Miguelito en un hotel, ahora les volvió a jugar una mala pasada.

Pero esta vez vino de la propia participante, quien en su cuenta de TikTok mostró que ya se encuentra en tierra peruana próxima a regresar al encierro.

“Querida People estoy aquí, me voy a Tierra Brava, estoy en Perú (…) no pude decir que no a la oferta que quieren que haga”, dijo antes de despedirse de sus seguidores y subirse a un auto que la trasladaría a la hacienda.

Aunque Pamela Díaz no detalló la oferta que recibió del canal para retornar, algunos rumores han apuntado a que “La Fiera” negoció por cerca de 15 millones a la semana.

El desfase de Tierra Brava

Pese a que desde su comienzo el reality de Canal 13 anunció que el material que emitiría no sería en vivo, lo cierto es que este le ha significado varias malas pasadas, sumado a varios spoilers revelados por los mismos participantes.

Tales han sido los casos en que los televidentes se han encontrado con ex concursantes en el aeropuerto tras su eliminación, o que estos mismos han publicado imágenes en sus redes sociales fuera del encierro.

Max Cabezón, por ejemplo, fue confirmado como uno de los participantes de “Noche de combos” de Dylantero días antes de ser eliminado del programa. Por otro lado, Shirley Arica fue vista junto a Pamela Díaz hace algunas semanas, pese a que recién salió de Tierra Brava este martes.