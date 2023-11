Si bien era sabido que Jorge Aldoney tiene un particular interés en la política e historia de Chile, hoy en el panel de Gran Hermano aquello quedó en evidencia.

El ahora exchico reality tuvo la oportunidad de hablar más sobre su gusto; aspecto que ya había dejado en claro hace tiempo en su video para el casting del show de telerrealidad de CHV.

“¿Te gustaría tener una carrera política?“, le preguntó Diana Bolocco a Jorge en la instancia, a lo que el joven, sin titubear, le respondió: “Por supuesto“.

“¿Pronto?”, consultó la conductora del espacio, “Quizás el próximo ciclo parlamentario“, le dijo Aldoney.

Jorge Aldoney y sus intenciones de incursionar en la política

La conversación sobre el tema se extendió. Diana quiso saber por qué partido iría el modelo, por lo que se lo preguntó directamente. “No tengo (partido)”, le reveló Jorge.

“Irías como independiente, pero, ¿algún sector en particular?”, continuó la hermana de Cecilia Bolocco, a lo que el exintegrante de Gran Hermano dijo: “Centro. Yo soy una persona que cree en el libre mercado (…), pero también puedo ser feminista, también puedo ser ambientalista, también puedo creer en el Estado social de mercado, por supuesto. Yo creo en la economía social del mercado”.

El joven aprovechó el momento que se generó para también hacer un llamado al Servel: “Por favor que el Servel me devuelva mi mesa para las elecciones, no me llamaron las elecciones pasadas”. El modelo ha dicho en varias ocasiones que “le encanta ser vocal de mesa”: lo ha sido ya 6 veces.

Diana le hizo después una pregunta más al hueso: “Si te llama el Partido Socialista o la UDI, ¿con cuál te vas?”, consulta que generó gran suspenso por parte del público. “No, ninguno, paso. Independiente“, contestó Jorge.