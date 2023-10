Pamela Díaz, más conocida como ‘La Fiera’, es una de las concursantes que más ha dado que hablar en el nuevo reality de Canal 13, Tierra Brava.

Entre recuerdos sobre su expareja, Jean Philippe Cretton, y el fin de su incipiente relación con Jhonatan Mujica, los coqueteos de Fabio Angostini hacia la modelo se intensifican.

Pamela Díaz y Jhonatan terminaron su relación

Desde el primer capítulo de Tierra Brava, el modelo chileno Jhonatan Mujica reveló sus intereses románticos con Pamela Díaz. Con el paso de los episodios, ambos participantes del equipo ‘Pequeños gigantes’ se acercaron, llegando a entablar una estrecha relación.

Sin embargo, luego de los besos cruzados entre Pamela y Fabio y Jhonatan y Shirley Arica, el escenario se tornó complejo.

En la transmisión del capítulo de este miércoles, ‘La Fiera’ y Mujica entablaron una seria conversación sobre su futuro sentimental.

“No quiero ser tu amigo hoy y que después mañana nos demos un beso. Prefiero algo más neutral a ser así. Siento que estás jugando conmigo con todo esto”, reclamó Jhonatan.

Al rato después, Pamela comentó con Valentina Torres, ‘La Guarén’, el panorama. “No creo que él esté tan enganchado como me aparenta decir. Y he dicho en todos lados que cuando salga no tengo nada en común con él más que una amistad buena onda y respeto”, se justificó Díaz con su compañera.

Finalmente, la pareja rompió definitivamente el vínculo romántico. “No pongo en duda que la conexión que tuvimos fue real. También que te sientas libre para divertirte y hacer lo que quieras. Vamos a ser buenos amigos”, le dijo Jhonatan a Pamela.

Recuerdos de su expareja y fresas con Fabio

Pamela Díaz no descarta volver a tener una relación con Jean Philippe Cretton una vez finalizado el encierro. Esa fue una de las revelaciones que hizo ‘La Fiera’ a su compañero Max Cabezón, cuando éste le preguntó por su relación con el animador de Chilevisión.

Con respecto a la ruptura, Pamela Díaz confirmó que motivo final del quiebre entre ambos fue el video filtrado de Cretton con otra mujer en una fiesta.

“Siempre he dicho que creo que es una de mis parejas más importantes que he tenido. Siento que no se acabó el amor en sí, sino otras cosas que no hacían que el amor fluyera. Nosotros dos funcionábamos increíble”, rememoró Pamela.

Pero no todo fue recuerdos. En el capítulo de este jueves se vivieron sensuales momentos entre Pamela Díaz y Fabio Angostini.

Tras una actividad liderada por Matías Vega, que consistía en imitar a los compañeros, ‘La Botota’ y Fabio resultaron ganadores tras sus imitaciones de Pamela Díaz y de Jhonatan Mujica, respectivamente.

El premio: un masaje. Mientras Fabio recibía su masaje por parte de ‘La Botota’, ‘La Fiera’ apareció en escena y comenzó a masajear al español.

Con aceite, fresas, champaña y los picantes comentarios de ‘La Botota’, ambos participantes vivieron un sensual momento que encendió aun más las chispas entre ambos.