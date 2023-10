La salida de la participante de la casa-estudio no dejó indiferentes a los cibernautas, quienes posicionaron el nombre de la joven como "Trending Topic" en "X" (ex Twitter).

Tras la confirmación oficial de CHV sobre la renuncia de Catalina Salazar, más conocida como iCata, la jugadora abandonó Gran Hermano en el último capítulo emitido del programa.

La joven periodista había anticipado días atrás su salida del reality en medio de una conversación con Skarleth Labra. Mientras hablaban sobre la posible renuncia de Jorge Aldoney, iCata dijo: “Después de mí, tiene que esperarse”, comentario que desató incertidumbre en sus fanáticos y que terminó haciéndose realidad.

La comunidad virtual ha expresado constantemente su cariño por la streamer y creadora de contenido en redes sociales desde sus primeros días en el encierro, por lo que anoche no fue la excepción. Sus seguidores denominaron a Catalina “reina bella”; cumplido que utilizaba usualmente Ignacia Michelson para referirse a sus amigas dentro del reality.

iCata renunció a Gran Hermano ya que aseguró no estarlo pasando bien

Catalina fue despedida en una emotiva instancia. Varios de sus compañeros lloraron por la partida de la joven, entre ellos Skarleth y Jennifer “Pincoya” Galvarini, con quien había logrado acercarse bastante en el encierro.

“Primero, yo vine a pasarlo bien, y me está costando pasarla bien… Basta, basta de llorar (señalando a Skarleth). Cumplí mis objetivos y creo que es momento de que salga porque estoy quitándole el puesto a una de ustedes que anhela estar acá”, dijo iCata.

“Creo que les dejé un mensaje, ¿no? Así que es momento de que yo me vaya a celebrar la vida afuera. Este año me prometí que la felicidad iba primero que todo en mi vida, y yo no estoy tan feliz acá“, confesó la periodista, lo que desató diversas suposiciones entre los internautas sobre el real motivo de su renuncia.

La jugadora fue reemplazada rápidamente por otro exconcursante: Fernando “Bambino” Altamirano, quien ingresó ayer mismo.

Revisa aquí las reacciones que dejó la salida de iCata:

🔴 Tristemente para los seguidores de Gran Hermano, iCata se fue #GranHermanoCHV #GranContanza #LaResistenciaLulo #LasReinasBellas Se va una mujeraza maravillosa, un ser de luz, de ternura, la raja, muy real, positiva, nada conflictiva, super alegre y que vez que tenía la… pic.twitter.com/aUWDRNgqrh — Alee (@SoyAleeOrtiz) October 20, 2023

La Trini viendo que la iCata en 1 mes SI unió los corazones.#GranConstanza pic.twitter.com/pafgnBAafT — Jon-El #StreamOneMoreTime (@jonseinto) October 20, 2023

la reacción de la skarleth a la salida de icata me rompe el corazón y me representa mucho #GranConstanza #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/1r9WsnQU4q — ALTERBOY (@bvstianjara) October 20, 2023

iCata y Bambino encontrándose en la entrada de la casa#LaResistenciaLulo #GranConstanza pic.twitter.com/C9XnT9748u — Ignacio (@ignaaciocc) October 20, 2023

alessia y raimundo cuando vea entrando a bambino en reemplazo de icata #GranConstanza #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/Hymk0wqOBr — ALTERBOY (@bvstianjara) October 20, 2023

en el momento en que salió icata por la puerta y entró bambino terminó de morir el reality y siento que es algo que todos los fandom piensan en común #GranConstanza #GranHermanoChile #GranHermanoCHV pic.twitter.com/xh8mmRLlr3 — team sin valores🌱 (@pelitosdebigote) October 20, 2023