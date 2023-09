La abogada Helhue Sukni, aseguró durante el programa de Canal 13, “El Purgatorio”, que en Chile no existen los narcotraficantes, al ser consultada por su labor defendiendo personas acusadas de graves delitos en materia de tráfico de drogas.

“No siento culpa por hacerlo, no me da vergüenza”, dijo Sukni, quien agregó que “para mí la defensa es un derecho que tiene toda persona. Por otro lado, yo no defiendo violadores, cosa que los defensores públicos sí hacen”.

Respecto al narcotráfico en el país, la abogada fue aún más enfática y dijo que “en Chile no existen los narcotraficantes, porque esto no es Colombia ni México, en Chile no se produce droga. Sólo hay microtraficantes”.

“Y para mí los traficantes deberían estar en la calle, no en la cárcel. Este país no está plagado de narcos. No creo que los narcos estén tomando las poblaciones, no toda la gente que vive en las poblaciones son delincuentes”, enfatizó Helhue Sukni.

Helhue Sukni en búsqueda del amor

Durante el programa se le consultó sobre el tipo de pago que le realizan clientes por sus servicios, a lo que ella aclaró que nunca lo han hecho con joyas. Incluso, añadió que generalmente no le pagan la tarifa completa por sus servicios como abogada y que “el 90% me quedan debiendo. Mientras están presos me dan el pie y exigen y exigen, y después no pagan”.

Respecto a los videos que sube a sus redes sociales, aseguró que son para “alegrar a la gente, no lucro con ellos” y mandó un mensaje a quienes la critican: “no me vean”.

Finalmente, sobre su vida amorosa, reconoció que se registró en Tinder. “Es un zoológico. Estoy esperando al amor de mi vida. Me volveré a casar de blanco o de crema”, enfatizó.