La noche de este lunes, Raimundo realizó la nominación espontánea para dos compañeros de encierro al interior de Gran Hermano.

Los primeros votos se fueron para Jorge. “Nada contra él, sino que estamos en la recta, estamos en el juego”, argumentó Rai.

Los otros dos votos fueron para Hans, donde señaló que no es nada contra él y que “seguimos el juego nomás”.

Esto ocurre tras la última eliminación de Gran Hermano, donde Skarleth Labra debió abandonar el encierro por decisión del público.

Durante su conversación con el panel, la joven habló de varios temas, entre ellos el quiebre de su relación con el cantante urbano Pailita, tema que salió a la mesa más de una vez al interior del reality.

También se refirió a la canción “Cora Roto” de Pailita, la que sonó durante la completada bailable del pasado viernes, la que, según fanáticos, fue escrita por la joven. “Al principio no lo entendí, o sea, me traía recuerdos, pero no sabía por qué (…) después me di cuenta de que era la canción que me había dedicado, pero no sentí nada”, dijo Skarleth.