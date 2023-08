Un tenso momento vivieron Raimundo y Constanza al interior del reality Gran Hermano, por la comida al interior del programa.

Esto previo a la compra del supermercado de la semana.

El origen de la discusión fue un tema que ya antes habían tratado tanto Cony como otras participantes del programa, quienes apuntan a que llevan más de dos meses comiendo la dieta que establecieron los hombres, en específico Rubén.

Esto, porque en las compras lo que más se prioriza es el arroz y las pastas, por sobre las frutas y verduras.

Según se pudo apreciar, nuevamente tenían pensado comprar arroz, fideos y una bandeja de huevos por persona. Rai, quien ya se consagró como uno más de la familia “Lulo”, aseguró que él sí se come una bandeja de huevos, sin embargo, la bailarina le respondió que no por eso ellas debían comer menos fruta.

“Lo respeto, cada uno es como es nomás”, dijo Rai, a lo que Cony añadió “siento que ya me he callado bastante respecto a la comida. Tú no has estado aquí todo el tiempo, no significa que no tienes opinión, simplemente que no tienes la opinión del principio”.

Ante esto, Cony añadió que alzó la voz, pero que lo hace igual que Rubén “igual que ustedes, solamente que yo soy mujer, entonces hablo más fuerte”.

“Igual que Rubén, y nadie le dice nada”, añadió, a lo que Rai le refutó “yo le he dicho las hueás como son, tu sabí”.

Finalmente, Rai le dijo que le parece de lo más justo que a la compra vaya un hombre y una mujer, y que en específicos sean ellos dos.

El momento se pasó con un abrazo entre ambos participantes, mientras que Raimundo le dijo “no quiero que me hables más así”. “Ya, bueno ya”, repondió Cony.