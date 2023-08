Jennifer, más conocida como “Pincoya” continuará una semana más en el reality Gran Hermano, luego que Rai la salvara de la placa de nominación durante la noche del jueves.

Raimundo, quien es el líder de la semana, dijo frente a todos sus compañeros que “del primer día me recibió súper bien, tuve una buena contención, nos quedamos conversando hasta tarde, con bonitas historias. Me ha contado su vida, como yo le he contado la mía. Ella es una buena persona”.

Respecto a la situación que ocurrió en la fiesta del pasado viernes, que causó la molestia con Pincoya, Raimundo indicó que “podrían haber pasado algunas cosas por ahí, pero por dentro esa buena persona nunca se va a ir, nunca fue con alguna intención, con alguna alevosía, en lo absoluto, lo sé por la mirada sincera”.

Esto causó la sorpresa para Jennifer, quien se emocionó hasta las lágrimas por la salvación.

“Eres muy valiente, porque tú sabes que toda la casa se te va a ir en contra, yo te dije que a mí no me salven, no seas leso, si la gente me iba a salvar”, manifestó una emocionada Pincoya.

Otro argumento que presentó Raimundo, fue que Jennifer también es importante para otra persona a la que él quiere mucho, haciendo referencia a Coni.

Inmediatamente, esto provocó la reacción de los usuarios de redes sociales, quienes manifestaron su apoyo a Rai y lo consolidaron como uno más de la familia Lulo.

