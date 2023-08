Oriana Marzoli, además de criticar a Pamela Díaz, respondió si participará o no en el nuevo reality de Canal 13.

En su webshow “Algo pasa con Oriana”, Oriana Marzoli lanzó un duro mensaje a Pamela Díaz luego que la modelo hablara de su posible participación en “Tierra Brava”, el nuevo reality show que alista Canal 13.

“No tengo ganas de irme a pelear con nadie. Me imagino que si es que está Oriana o está otra chica (Manelyk González), tu cachai que la protagonista de ese reality voy a ser yo. Ellas tienen que adaptarse a lo que yo haga”, comentó en su podcast “Algo que decir”.

Desde España, Marzoli hizo eco de los dichos de la chilena: “Se rumoreaba que yo iba a entrar a un reality próximamente en Chile. Directamente, desde aquí lo desmiento. No voy a Chile”, descartó de inmediato.

“Me ha llegado el video de una mujer que me habían dicho que ella había hecho realities, pero hace 500 años. Pero creo que vuelve (…). Decía que yo iba a entrar (a Tierra Brava), pero que ella iba a ser la protagonista, y que el resto tendría que acatar sus órdenes o algo por el estilo (…). Me da una vergüenza ajena terrible. Pobrecita”, dijo, tal como recoge el portal Página 7.

“Cuando uno es protagonista, no lo dice, lo demuestra. Sobre todo porque quedas como arrogante (…). Desde aquí te digo, quédate tranquila, porque no voy”, afirmó la ex “Volverías con tu ex?”.

No conforme con esto, Oriana Marzoli usó unas gafas oscuras para imitar el look de Pamela Díaz, con acento chileno incluido.

“Tu cachai como que van a venir otras cabras chicas, más pendejas, porque yo ya estoy grande. Ellas quieren ser la protagonista, pero la protagonista soy yo, cachai“, comentó en cámara. La secuencia se hizo viral en redes sociales.