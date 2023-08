Lucas enfrentó una querella criminal en su contra y creyó que estaba resuelta antes de entrar a la casa de Gran Hermano, pero no fue así.

Lucas Crespo, el noveno concursante eliminado de Gran Hermano Chile, se refirió al proceso judicial que debe enfrentar tras salir de la casa. Y es que antes de entrar al reality tuvo unos asuntos con la ley que quedaron pendientes.

Cabe recordar que mientras estaba en el encierro, se destapó que Lucas tenía en su contra una querella criminal por un delito de “lesiones graves”, que se dice ocurrió durante una pelea en una fiesta, donde habría golpeado a una persona.

Según comentó a Página 7, antes de entrar a la casa creyó que el tema había quedado zanjado. “Prefiero no hablar de eso, por si la cago, pero pensé que estaba todo solucionado antes de entrar. Después me enteré de que no fue así“, contó.

Sin entregar mayores detalles de su caso, manifestó que “creo que es bastante injusto lo que está ocurriendo, pero bueno, así es la ley. Hay que dar cara y se va a solucionar en breve“.

Lucas no estaría viendo Gran Hermano tras ser eliminado

Por otra parte, el ex chico reality repasó su relación con el programa después de tener que abandonar la casa, “no he querido verlo mucho ni estar muy pendiente“, admitió.

Asimismo, entregó un balance de lo que fue su paso por el programa. “Siempre con harta autocrítica por los errores y las cosas que dije y demostré, pero también con un poco de humor y entendiendo que era un juego“, aclaró.

En la misma línea, apuntó a que “reírse de uno mismo es lo más sano, no tomarlo tan en serio, y pedir las disculpas cuando hay que pedirlas”.