La noche de este martes se vivió un nuevo capítulo de Gran Hermano, donde se conoció que Skarleth Labra recibió la tan temida “fulminante”.

Esto causó la indignación de la joven, quien asegura creer que fue Constanza Capelli la que utilizó dicha herramienta.

Lo cierto es que su pensamiento está bastante errado, ya que quien efectuó la temida votación fue Jennifer Galvarini.

“Fue ella, llegó el momento chiquillos”, dijo Skarleth Labra recostada en su cama, asegurando estar enojada por la situación, mientras conversaba con Rubén, Jorge, Alessia y Francisca y Hans.

“Es obvio que se van a concentrar los votos en mí, porque yo me peleé con ella (Constanza) en vivo y después de eso la mandé a placa y la salvaron de segunda”, agregó.

Acá está el clip donde hablan de estar enojadas ( porque creen que Cony hizo la fulminante a Skarleth) y que van a “ votar x q están enojadas” y Fran les dice cuidado que anulan 6 votos. #Theluloshow #Thelulosshow pic.twitter.com/Iht2oizMew — Karen Paola (@KARENBEJARANOTV) August 23, 2023

Molestia de Skarleth en Gran Hermano

Sobre el final, la exnovia del cantante Pailita aseveró que no tiene una mala opinión de Capelli.

“Todavía no puedo creer que me hizo la fulminante (…) Mandar a alguien a placa y sin salvación, es porque tú quieres que la mina se vaya nomás. Aparte de todo, tienes que odiar mucho a una persona para hacerle eso”, sostuvo.

“Yo no se lo hubiese hecho a ella. Quizás sí le hubiese hecho la espontánea, pero no la fulminante, porque no la odio tanto”, concluyó.

Hay que señalar que Skarleth está segura en la placa de eliminación de Gran Hermano, luego de la acción llevada a cabo por Jennifer.