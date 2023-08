El tiktoker nacional indicó que existieron discusiones fuertes la cena de nominados de Gran Hermano. CHV no ha emitido aquel capítulo.

Lucas Crespo estuvo invitado al programa digital de Gran Hermano, en el cual fue entrevistado por Claudio Michaux, en la instancia el tiktoker aseguró que sí hubo una pelea en la última cena de nominados del reality show.

Aquella situación ha generado controversia entre los seguidores del espacio en redes sociales, ya que no ha sido mostrada por Chilevisión.

“No mostraron la comida del sábado. No voy a contar nada, pero no creo que me hubiera ido yo, es lo único que te voy a decir (…) si hubieran mostrado se hubiera ido Jorge”, expresó Lucas.

De esta forma, el influencer dejó entrever que entre Jennifer y su amigo Jorge existieron varias controversias, las cuales tensionaron el ambiente.

Cena en Gran Hermano

“Quedaron algunas cagadas, o sea, se hablaron cosas. Fue muy cordial la comida, a excepción de ellos dos (Jennifer y Jorge). Cuando me preguntaron yo dije que quería que se fuera Pincoya, y ella me indicó a mí”, señaló.

“La Jennifer le dijo a todos puras chuchadas (insultos), pero después dijo que ‘quiero que se vaya Lucas, aunque con él está todo hablado’. De hecho después, cuando estábamos los dos, me dijo ‘si tú te vas, yo me voy contigo"”, agregó entre risas.

Lo cierto es que, en efecto, aquel segmento no fue exhibido en el programa estelar durante las últimas jornadas.

La semana pasada, quienes habían estado en la semana eran Constanza Capelli, Trinidad Cerda y Jennifer Galvarini. Las tres protagonizaron varios encontrones.